Лекарите на УМБАЛ "Медика Русе" продължават борбата за живота на 48-годишната жена, пострадала тежко при инцидент на 12 април 2026 г. в с. Ситово. Първоначално тя е била приета в най-близкото лечебно заведение в гр. Силистра, а впоследствие е транспортирана за лечение в УМБАЛ "Медика Русе".

"Пациентката все още е с опасност за живота. Развитието на състоянието ѝ зависи от множество фактори - дълбочината на изгарянията, общото здравословно състояние, възрастта и риска от тежки инфекции", коментира началникът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Бланш Ангелова.

По думите ѝ пациентката е с 25% изгаряния втора и трета степен по лицето и горната част на гръдния кош. Налице е и инхалационна травма, вследствие на вдишване на горещ въздух, която към момента е овладяна и под контрол. Лечението се провежда по утвърден алгоритъм за тежки изгаряния и изисква значително количество кръв и биопродукти. Днес на жената ѝ предстои втора хирургична обработка на изгарянията.

Само за кратко време след призива към хората с възможност да дарят кръв за пострадалата жена от Ситово, която е с кръвна група О положителна, се надигна вълна на съпричастност. До обяд на 15-ти април 12 души дариха доброволно кръв. От лечебното заведение изказват искрена благодарност към всички, които откликват в този труден момент.

Кръв може да бъде дарена всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ "Медика Русе". Кръводарител може да стане всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно. Мъжете могат да даряват до 5 пъти годишно, а жените - до 4 пъти, при минимален интервал от 60 дни между две кръводарявания. Добре е дарителите да носят лична карта.