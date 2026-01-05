Летище "Васил Левски" - София вече работи нормално и полетите се изпълняват по разписание. Това казаха заот пресцентъра на летището.Вчера общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" - София към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени.Към този момент летището напълно е възстановило нормалната си работа.