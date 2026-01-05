Летището в София възстанови нормалната си работа
Вчера общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" - София към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени.
Към този момент летището напълно е възстановило нормалната си работа.
