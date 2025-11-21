Сподели close
"Пирогов" отбеляза 125 години от основаването на болницата на БЧК. В Деня на християнското семейство лично Негово Светейшество Патриарх Даниил отслужи Благодарствен молебен. Изпълнителният директор на университетската спешна болница д-р Валентин Димитров награди със сребърна възпоменателна монета "125 години Спешна медицинска помощ в България" и плакет ръководителите на медицинските звена, които се намират в сградата днес:

– проф. Мария Миланова - началник на Клиниката по кардиология, д-р Иван Мартинов - началник на Отделение по инвазивна кардиология, д-р Димитър Валериев  - началник на Сърдечната реанимация и проф. Петър Атанасов - началник на Клиника по вътрешни болести. 

- акад. Христо Григоров - председател на БЧК 

- проф. Красимир Гигов - генерален директор на БЧК

- Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български

- Председателят на УС на БЛС д-р Николай Брънзалов

- Председателят на Столична лекарска колегия - БЛС д-р Асен Меджидиев

- гл. комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна Безопасност и защита на населението"

- комисар Илиян Илиев - Началник на 06 Районна служба "Пожарна Безопасност и защита на населението"

Тържественото отбелязване беше уважено от официални институции, директори на университетски болници, партньори, началници на клиники и отделения в "Пирогов" и служители на болницата. 

Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров прочете на присъстващите един от поздравителните адреси. С благодарност приехме множеството пожелания, изразени в  поздравителни адреси от редица институции, сред които са и:

НЗОК, БЛС, Столична лекарска колегия, БМА, СБАЛ по детски болести "проф. Иван Митев", НКБ, Медицински университет - София, ДАНС, НСА и DBank. 

Негово светейшество посети най-тежко болните пациенти и ги благослови.

Болницата отваря врати през 1900 г. като лечебницата на Червения кръст. Под това име, но разширявайки дейността си тя просъществува до 1950 г.

Носители, вдъхновители и реализатори на идеята за създаването й са десетки български медици, завършили медицина и специализирали в редица водещи страни тогава. 

На 28 май 1900 г. Българското дружество Червен кръст учредява "СветоТроицко общество сестри милосердни", към което се открива първото в страната училище за милосърдни сестри. Заедно с това Главното събрание на БДЧК взема решение да се открие и една малка болница (лечебница) за практическото обучение на ученичките. 

През годините болницата е управлявана от имените лекари като д-р Петър Ораховац (1900-1901) и д-р Димитър Моллов (1902-1908 г.). 

На 25 април 1906 г. Годишното общо събрание на БДЧК взема решение да се построи нова, модерна сграда на болницата на оформения с дареното от Софийската градска община място Дружествен квартал.

Специално избраната комисия одобрява съвместния проект на архитектите Г. Фингов и К. Маричков. Новият корпус на болница "Червен кръст" започва работа на 15 септември 1909 г. – тя има 60 легла, едно вътрешно и едно хирургично отделение. Именно тази сграда съществува и днес.  

В края на 1949 и началото на 1950 г. болницата е предадена на Софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се. 

През 1951 г. тя е превърната в Институт за бърза медицинска помощ и получава името на великия руски учен хирург Николай Иванович Пирогов.