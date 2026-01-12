Линейка катастрофира в Разградско, жена пострада
При произшествието пострада транспортираният пациент - 62-годишна жена от Завет, която е със счупена лява глезенна става. От полицията съобщават, че животът ѝ не е застрашен. Нанесени са и значителни материални щети по линейката.
Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, Б, предл. 2 от Наказателния кодекс.
