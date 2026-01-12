Линейка е катастрофирала на път за Спешна помощ в град Завет в ранните часове на 11 януари. Инцидентът е станал около 01:20 часа, когато 39-годишният водач е изгубил контрол над автомобила, излязъл е извън пътното платно и се е ударил в дърво, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Разград.При произшествието пострада транспортираният пациент - 62-годишна жена от Завет, която е със счупена лява глезенна става. От полицията съобщават, че животът ѝ не е застрашен. Нанесени са и значителни материални щети по линейката.Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, Б, предл. 2 от Наказателния кодекс.