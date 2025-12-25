Лошо време и в Разградско: Няколко села са без ток, а пътищата са заледени
По данни на Областното пътно управление проблемен е участъкът от републиканската пътна мрежа Кубрат – Завет – Исперих, където пътното платно е заледено. Пътноподдържащата фирма в момента извършва опесъчаване. По информация на дежурния към Областния съвет по сигурност, към момента без електрозахранване са селата в община Лозница: Синя вода, Сейдол, Трапище и Манастирско.
"ЕРП Север“ работи по отстраняването на повредата. Областната администрация предупреждава за повишено внимание при движение по пътищата.
