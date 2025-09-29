ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МОН реализира проекти за близо 20 млн. лева в Разград
Той провери изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование в Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград. Това ще е един от 28-те такива центъра, които се правят в България по Плана за възстановяване и устойчивост. В тях ще бъде създадена модерна среда за съвременно обучение и подготовка на учениците за реализация на пазара на труда, чрез тясно сътрудничество с бизнес и висши училища.
В Центъра вече са изградени фотоволтаична централа за собствени нужди с капацитет 130 kW, зали, училищна столова, климатична техника във всички класни стаи и физкултурен салон, новo обзавеждане в компютърни зали и работилници. Стойността на проекта е над 3,4 млн. лева. Гимназията има статут на национално училище от 2017 г. В него се обучават 465 ученици, а една от специалностите е "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, която се преподава само в две училища в страната. Красимир Вълчев откри и нова спортна площадка в гимназията.
Министър Вълчев посети и основно училище "Васил Левски“ и Профилираната природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков“ в града, където се запозна и с изпълнението на проектите за изграждане на STEM центрове. В 50 образователни институции в област Разград се изграждат такива центрове за общо 10,4 млн. лева, финансирани по НПВУ. Със средства по Плана Община Разград извършва и основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ученическо общежитие към Центъра за подкрепа на личностното развитие на стойност 6 млн. лева.
По-късно министър Вълчев проведе работна среща с учители и директори на образователни институции от областта.
В рамките на посещението бе организирана и координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната система. Министър Вълчев отбеляза, че най-сериозното предизвикателство в региона е да се подобри езиковата интеграция и, че ниското ниво на владеене на езика възпрепятства цялостното обучение по всички предмети. "Усилията трябва да бъдат насочени основно към ранното включване на децата в предучилищна възраст и изграждането на стабилна езикова среда“, посочи министър Вълчев. По механизма са извършени 758 обхода в област Разград от 38 съвместни екипа, като в резултат 38 деца вече са върнати в училище. В срещата участваха и областният управител Владимир Димитров, неговите заместници Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, кметът на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметът Елка Неделчева, народните представители от 18-ти многомандатен избирателен район Джипо Джипов и Хасан Адемов и началникът на РУО – Разград Ангел Петков
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: