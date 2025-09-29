МОН реализира проекти за близо 20 млн. лева в Разград

© Проекти за близо 20 млн. лева се изпълняват в училища в област Разград по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана ясно при посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в областния град.



Той провери изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование в Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград. Това ще е един от 28-те такива центъра, които се правят в България по Плана за възстановяване и устойчивост. В тях ще бъде създадена модерна среда за съвременно обучение и подготовка на учениците за реализация на пазара на труда, чрез тясно сътрудничество с бизнес и висши училища.



В Центъра вече са изградени фотоволтаична централа за собствени нужди с капацитет 130 kW, зали, училищна столова, климатична техника във всички класни стаи и физкултурен салон, новo обзавеждане в компютърни зали и работилници. Стойността на проекта е над 3,4 млн. лева. Гимназията има статут на национално училище от 2017 г. В него се обучават 465 ученици, а една от специалностите е "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, която се преподава само в две училища в страната. Красимир Вълчев откри и нова спортна площадка в гимназията.



Министър Вълчев посети и основно училище "Васил Левски“ и Профилираната природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков“ в града, където се запозна и с изпълнението на проектите за изграждане на STEM центрове. В 50 образователни институции в област Разград се изграждат такива центрове за общо 10,4 млн. лева, финансирани по НПВУ. Със средства по Плана Община Разград извършва и основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ученическо общежитие към Центъра за подкрепа на личностното развитие на стойност 6 млн. лева.



По-късно министър Вълчев проведе работна среща с учители и директори на образователни институции от областта.



В рамките на посещението бе организирана и координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната система. Министър Вълчев отбеляза, че най-сериозното предизвикателство в региона е да се подобри езиковата интеграция и, че ниското ниво на владеене на езика възпрепятства цялостното обучение по всички предмети. "Усилията трябва да бъдат насочени основно към ранното включване на децата в предучилищна възраст и изграждането на стабилна езикова среда“, посочи министър Вълчев. По механизма са извършени 758 обхода в област Разград от 38 съвместни екипа, като в резултат 38 деца вече са върнати в училище. В срещата участваха и областният управител Владимир Димитров, неговите заместници Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, кметът на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметът Елка Неделчева, народните представители от 18-ти многомандатен избирателен район Джипо Джипов и Хасан Адемов и началникът на РУО – Разград Ангел Петков