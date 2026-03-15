Сигнал за замърсяване на водоем е подаден в разградската полиция около 11.30 часа на 13 март.50-годишен мъж от град Цар Калоян и 22-годишният му син, стопанисващи рибарник, съобщават, че е замърсен водоизточника, от който черпят вода.Предприети са действия по извършване на огледи в присъствието на служители от РИОСВ. В хода на разследването е установен източникът на замърсяване – мандра в село Езерче.По случая е започнато досъдебно производство по чл.352, ал.1 от НК. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.