Мандра замърсява водоем в Разградско
©
50-годишен мъж от град Цар Калоян и 22-годишният му син, стопанисващи рибарник, съобщават, че е замърсен водоизточника, от който черпят вода.
Предприети са действия по извършване на огледи в присъствието на служители от РИОСВ. В хода на разследването е установен източникът на замърсяване – мандра в село Езерче.
По случая е започнато досъдебно производство по чл.352, ал.1 от НК. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
Още от категорията
/
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
04.03
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
22.02
Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026
10.02
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Владислав Горанов ще води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра
22:24 / 14.03.2026
Областният управител на Русе се срещна с граждани: Зад всеки доку...
22:52 / 13.03.2026
Борисов разкри кой ще води листите на ГЕРБ в Разград
14:20 / 13.03.2026
Почитаме паметта на Ангел Кънчев с церемония другата седмица. Зна...
12:04 / 13.03.2026
Спират електрозахранването в части от Русе и областта
12:01 / 13.03.2026
"Топлофикация Перник" дари високотехнологична апаратура на Профил...
15:58 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.