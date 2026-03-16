Възникнал скандал с побой в с. Тетово изяснява полицията. Около 00:20 часа на 15 март на телефон 112 е получен сигнал за побой в село Тетово, съобщи полицията в Русе.При пристигане на място полицейските служители установили, че след употреба на значително количество алкохол между група местни жители е възникнало спречкване, което прераснало във физическа саморазправа.По данни на свидетели 33-годишен мъж бил нанесъл удар с дървен сап по главата на 41-годишен. Извършен е оглед на местопроизшествието и по случая е започнато разследване в хода на образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.