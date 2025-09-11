ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Масов роднински бой в Димитровград, седем с белезници
Към мястото са насочени 3 полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил "Опел“, намиращи се на същата улица.
Униформените служители разпръснали насъбралата се тълпа и са задържали до 24 часа 7 мъже на възраст между 22 г. и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 15 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета