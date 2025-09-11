Новини
Масов роднински бой в Димитровград, седем с белезници
Автор: Георги Кирилов 10:32Коментари (1)77
© Илюстративна снимка
За унищожаване и повреждане са задържани 7 мъже в полицията в Димитровград. Снощи в 20 часа в управлението е подаден сигнал за сбиване на улица "Втора“.

Към мястото са насочени 3 полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил "Опел“, намиращи се на същата улица.

Униформените служители разпръснали насъбралата се тълпа и са задържали до 24 часа 7 мъже на възраст между 22 г. и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.






Оставете маймуните да се избиват
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
