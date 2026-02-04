Фабриката на ужасите в свищовското село Царевец, заснемала и продавала клипове с изтезания над животни, е работила над 10 години. Това заяви прокурор Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура-Велико Търново, предаде кореспондент накомисар Костадин Костадинов, началник отдел "Централна Северна България" на ГДБОП и инспектор Камен Николов, сектор "Екология" в отдел "Икономическа полиция" при ДГ "Национална полиция".На брифинга стана ясно, чеИмената им са Детелин Борисов и Анита Вачкова."Мъжът е работил в строителството, жената е била продавачка. Работим повече от половин година по случая. Много е тежко за понасяне като зрител, не мога да го сравня с нищо. И в двата случая основно жените извършват убийствата, а мъжете снимат", допълни прокурор Тотев.