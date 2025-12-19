Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
11-ото издание ще предложи обновена концепция и множество новости. Градът на виното в Палата №6 ще обедини експозиции на винарски изби от цял свят и технологични компании от лозаро-винарската индустрия, създавайки общо пространство за по-голяма видимост и взаимодействие. Градът на деликатесите ще бъде самостоятелно обособен, за да представи както вкусове и продукти, така и технологии и оборудване за тяхното производство.
Иновациите във всички сектори остават запазената марка на трите специализирани изложби.
Международната изложба АГРА 2026 ще обхване всички сектори на земеделието с последните новости и актуални тенденции. 34-о издание ще покаже продукти, техника, технологии, иновации и модерни услуги в земеделието и животновъдството, както научни разработки и нововъведения от практиката.
Международната изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ обединява богата селекция от автентични местни продукти до световни марки, старинни и съвременни технологии, модерна техника и материали. 33-о издание ще покаже бъдещето на винарската индустрия с нови сортове грозде, методи и инвентар за преработка. Изложбата по традиция привлича специалисти, еножурналисти, търговци и ценители от цял свят. Международният конкурс "Златен ритон“ отново ще отличи най-добрите винени вкусове и аромати на производители и изложители на ВИНАРИЯ 2026.
Международната изложба ФУДТЕХ е най-интензивният и бързоразвиващ се форум. 30-oто издание ще демонстрира най-доброто в хранителната индустрия и съпътстващите я дейности. Новият формат предвижда по-силна връзка между производители, доставчици и професионалисти в целия бранш. Интересът на изложителите към ФУДТЕХ 2026 е огромен и експозицията се разширява постоянно. Посетителите гарантирано ще преживеят уникален кулинарен празник с богатството на вкусове и деликатеси от цял свят.
