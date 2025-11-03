Големият български музикант, режисьор, сценарист, поет и автор на непреходната "Не остарявай любов“ Михаил Белчев бе отличен със знака на областния управител на Русе.Наградата му бе връчена по-рано днес от областния управител Драгомир Драганов в присъствието на неговия заместник Георги Георгиев. Отличието на Белчев бе връчено за цялостен принос към съвременната българска музика и култура, трайно влияние върху развитието на младите поколения изпълнители, като вдъхновител, ментор и пример за отдаденост към сцената, както и за утвърждаване музикалния имидж на България на световната сцена."Вашият творчески път е блестящ пример за талант, последователност и вярност към изкуството. В продължение на десетилетия Вие радвате българската публика с песни, които се превърнаха в част от националната ни съкровищница – мелодии, които носят радост, носталгия и гордост, и които ще останат завинаги в сърцата на хората. С необикновената си харизма, сценично присъствие и професионализъм Вие издигнахте българската музика на най-високо ниво и утвърдихте доброто име на България по света. Вашият глас е символ на една епоха, а Вашето творчество – вдъхновение за младите поколения. То носи белега на посветеността – в него има честност, дълбочина и благородност, които показват, че мъдростта, силата и красотата могат да звучат в акорди и да обединяват хората в истина и любов. Технологиите могат да създават удобства, но само културата създава стойност. Тя ни напомня кои сме, откъде идваме и накъде вървим. В днешно време културата е може би най-яркият ни морален компас. В свят, разделен от шум и противопоставяне, тя има силата да ни събира и да ни връща към човечността и доброто.По-късно днес от 18.30 часа в Камерна зала "Слави Шкаров“ на Доходното здание ще се проведе музикално-поетичният спектакъл и премиера на автобиографичната книга на Михаил Белчев "Ти ме повика, живот“. Събитието се осъществява по инициатива на Община Русе. Самият Белчев сподели, че книгата е много емоционална и отразява много хубави моменти и срещи. Тя е написана в съавторство с Албена Атанасова, съобщи администрацията."Много трудно се пише такава книга, трудно избягах от стереотипа и някои неща, които не исках да споделя, за да не се обиди някой. Толкова много неща са се случили. Успях по някакъв начин да намеря баланс, но някои неща, които съм спестил, ще бъдат включен в допечатката. Интерес беше животът ми дотук. Радвам се, че съм го изживял, пак бих го изживял. Имам много загуби, но и много спечелих, най-вече любовта на хората. Чувствам, че ме обичат, не съм ги лъгал никога, взаимна е любовта ни“, сподели Белчев."Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. "На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения – на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга. И благодаря на майка и татко, че ме възпитаха в обич и родолюбие, на Криси и Косьо за любовта и на Бог за всичко, с което ме е дарил!“, пише в предговора на книгата си неповторимият Белчев.