Митничари задържаха над 130 000 "маркови" дрехи и чанти край Видин
На 13.02.2026 г. в района на околовръстен път Видин митническите служители спират за проверка товарен автомобил с българска регистрация, управляван от турски гражданин. За превозвания товар водачът е представил транзитна декларация, а ремаркето е било с ненарушена турска митническа пломба.
При проверката на товара, след "тапа“ представляваща първите два реда кашони, митническите инспектори установяват че във вътрешността са натоварени чували, съдържащи различни текстилни изделия и чанти. Товарният автомобил е бил съпроводен до халето за проверка на Митническо бюро Видин, където превозваните стоки са разтоварени.
При последвалата щателна проверка митническите служители установяват, че във всичките 550 колета има 132 246 текстилни изделия и чанти с поставено лого и надписи на защитени търговски марки. Стоките с тегло 19 900 кг. са задържани поради основателни съмнения, че се превозват в нарушение на правата върху интелектуалната собственост. Притежателите на правата върху съответните търговски марки ще бъдат уведомени за случая.
