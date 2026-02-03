Митнически служители задържаха близо 50 000 къса тютюневи изделия край Силистра
© Агенция "Митници"
На 29 януари в района на граничен преход Силистра, на път за Румъния, митнически служители от ТД Митница Русе спират за проверка лек автомобил с чужда регистрация и български водач. В резултат на осъществените контролни действия митническите инспектори установяват, че в багажника и в купето на автомобила, се превозват акцизни стоки - цигари и нагреваеми тютюневи изделия, облепени с валиден бандерол.
Преброени са общо 2120 кутии (42 400 къса) цигари от регистрирани марки и 300 кутии (6000 къса) нагреваеми тютюневи изделия от популярна марка. Водачът на автомобила признал, че имал намерение на продаде тютюневите изделия.
Стоките са задържани, съставен е акт по Закона за акцизите и данъчните складове.
Агенция "Митници" припомня, че акцизните стоки с бандерол са предназначени за реализация в страната и превозването им извън границите на България следва да е в рамките на лимитите за лична употреба или с валидни акцизни документи. Подобен нерегламентиран превоз подлежи на санкции както от българските митнически власти, така и от органите на съответните държави по маршрута на преминаване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Заради лошото време: Обявиха 3 февруари за неучебен ден в Плевен
12:45 / 02.02.2026
Двама мъже са задържани за кражба на селскостопански животни на с...
11:27 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
09:06 / 02.02.2026
Работник е с опасност за живота след трудова злополука в Разград
10:41 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.