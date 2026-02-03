Близо 50 000 къса изделия за пушене задържаха митнически служители в района на Силистра, съобщиха от Агенция "Митници".На 29 януари в района на граничен преход Силистра, на път за Румъния, митнически служители от ТД Митница Русе спират за проверка лек автомобил с чужда регистрация и български водач. В резултат на осъществените контролни действия митническите инспектори установяват, че в багажника и в купето на автомобила, се превозват акцизни стоки - цигари и нагреваеми тютюневи изделия, облепени с валиден бандерол.Преброени са общо 2120 кутии (42 400 къса) цигари от регистрирани марки и 300 кутии (6000 къса) нагреваеми тютюневи изделия от популярна марка. Водачът на автомобила признал, че имал намерение на продаде тютюневите изделия.Стоките са задържани, съставен е акт по Закона за акцизите и данъчните складове.Агенция "Митници" припомня, че акцизните стоки с бандерол са предназначени за реализация в страната и превозването им извън границите на България следва да е в рамките на лимитите за лична употреба или с валидни акцизни документи. Подобен нерегламентиран превоз подлежи на санкции както от българските митнически власти, така и от органите на съответните държави по маршрута на преминаване.