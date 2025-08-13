Млад мотоциклетист в болница след катастрофа в Русенско

© На 12 август около 14:50 ч. на първокласен път Русе – Велико Търново, в района на км. 15+100 в посока гр. Бяла, 28-годишен водач на мотоциклет е катастрофирал, като при потегляне от крайпътна отбивка за отдих и изгубил контрол над превозното средство, вследствие на което се е отклинил вляво и е излязъл от пътното платно, блъскайки се в храстовидна растителност.



Мъжът е откаран от екип на ЦСМП в болница "Канев“, където след преглед му е установена контузия на бял дроб и изкълчване на ключица. Инцидентът е документиран от екип на пътна полиция с причина - загуба на контрол и един леко ранен.



Пробата за алкохол на водача е била отрицателна, съобщават от полицията.