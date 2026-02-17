Млад мъж си позволи да шофира дрогиран из улиците на Русе
На 16 февруари около 00:05 часа в град Русе, на ул. "Елин Пелин“, полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил "Пежо 307“. Водачът – 22-годишен мъж от Русе – е тестван с техническо средство, като уредът е отчел положителен резултат за употреба на кокаин, съобщиха от полицията.
На водача е съставен акт по ЗДВП и му е издаден талон за медицинско изследване. Отведен е в УМБАЛ "Канев“, където е отказал да даде проби за лабораторно изследване. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.
