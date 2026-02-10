Млад шофьор предизвика тежка катастрофа в Плевен, колата е напълно деформирана
© Посоки Плевен
Пътният инцидент е станал снощи в 22:41 часа в града, при който автомобил "БМВ" е силно смачкан. Водачът - 18-годишен младеж, който наскоро е получил шофьорската си книжка, е изгубил контрол над автомобила поради несъобразена скорост с пътната обстановка.
В колата са пътували още 17-годишно момиче и 18-годишен младеж. При удара момичето било заклещено в автомобила, като се наложила намесата на екип на пожарната.
Огнеборци от РСПБЗН – Плевен са рязали огънатите ламарини, за да я извадят. Автомобилът, марка "БМВ", е напълно деформиран. Младежите са с леки наранявания.
Още по темата
/
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
Окръжен съд - Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Инспектор Мария Григорова стартира превантивна програма "Работа н...
14:34 / 09.02.2026
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при те...
13:54 / 09.02.2026
Лек автомобил се преобърна по таван край Кърджали, има пострадали...
11:39 / 09.02.2026
Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си...
10:25 / 09.02.2026
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна...
11:43 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.