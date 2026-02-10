Млад водач катастрофира тежко на улица "Орлица" в Плевен, съобщиха от ОД на МВР - Плевен.Пътният инцидент е станал снощи в 22:41 часа в града, при който автомобил "БМВ" е силно смачкан. Водачът - 18-годишен младеж, който наскоро е получил шофьорската си книжка, е изгубил контрол над автомобила поради несъобразена скорост с пътната обстановка.В колата са пътували още 17-годишно момиче и 18-годишен младеж. При удара момичето било заклещено в автомобила, като се наложила намесата на екип на пожарната.Огнеборци от РСПБЗН – Плевен са рязали огънатите ламарини, за да я извадят. Автомобилът, марка "БМВ", е напълно деформиран. Младежите са с леки наранявания.