Множество сигнали за телефонни измами в Силистра
Припомняме престъпната схема:
Мъж или жена, представящи се за полицейски служители, искат съдействие от жертвата за залавяне на телефонни измамници. Убеждават я да събере всичките си налични пари и ценности, да вземе заем от близки или да изтегли спестяванията си от банката. Изискват парите да бъдат хвърлени от терасата, оставени на определено място или предадени на непознат. Гарантират, че сумата ще бъде върната след края на "операцията“. Характерно е, че измамниците искат мобилния номер на жертвите си и поддържат непрекъснат контакт, за да ги държат под контрол и да направляват действията им.
За да не станете жертва на измама, спазвайте следните съвети:
Не давайте пари и ценности на непознати под никакъв предлог!
Имайте предвид, че няма практика, в която полицията да иска пари от гражданите за изпълнение на служебните си задачи. Затова не хвърляйте пари и ценности през балкона, вярвайки, че оказвате съдействие на полицията.
Поговорете с възрастните си близки за телефонните измами – обикновено именно те попадат в капана на престъпниците. Напомнете им какви са престъпните схеми и как да реагират, ако попаднат в подобна ситуация.
В случай на съмнително обаждане или опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или се свържете с дежурния в ОДМВР-Силистра на тел. (086) 886 323.
