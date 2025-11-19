Монтират отводнителния колектор на Дунав мост, обновява се и тротоара
През следващата седмица ще продължи производството на нови стоманобетонни пътни панели, монтажа на отводнителни колектор и ремонта на гребеновидните фуги. Предстои да започне полагане на хидроизолация по пътната плоча и асфалтовата настилка.
Строителните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
