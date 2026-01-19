Морето край Бяла започна да пуши, какво се случва?
Мислех, че са пръски на вълните от вятъра, както става край брега, но разбрах, че са изпарения, като от чаша чай на открито в планината... ...Температурата на водата е много висока спрямо тази на въздуха и морето пуши!", това споделя жителка на град Бяла и публикува снимки, на които се вижда, че морската повърхност е покрита с пушек.
Малко повече информация за интересното явление:
Явлението, известно като "морски пушек“ (или морска мъгла от изпарение), е впечатляващ природен феномен, който се наблюдава най-често през зимата.
Основни факти за него:
Получава се, когато много студен (арктически) въздух премине над значително по-топла водна повърхност. Разликата в температурите обикновено трябва да е поне 10–15 градуса.
Малко количество вода се изпарява от повърхността на морето в студения въздух. Тъй като студеният въздух не може да задържи толкова влага, тя веднага кондензира в малки капчици, които изглеждат като "дирещ“ пушек или пара над водата.
Кога се случва: Най-често се наблюдава в ранните сутрешни часове, когато въздухът е най-студен, а морето все още пази топлината си от предходните месеци.
Визия: Изглежда така, сякаш морето "ври“.
Обикновено слоят "пушек“ е нисък (до няколко метра над водата), но при силен вятър може да се разнесе и да намали видимостта.
В България това явление често се наблюдава по Черноморието при рязко застудяване през декември или януари, когато температурата на морската вода е около 7-10°C, а температурата на въздуха падне под нулата.
