"Не сте виждали морето така, вярвам, или поне много от вас не са, пък и моя милост е в това число...Мислех, че са пръски на вълните от вятъра, както става край брега, но разбрах, че са изпарения, като от чаша чай на открито в планината... ...Температурата на водата е много висока спрямо тази на въздуха и морето пуши!", това споделя жителка на град Бяла и публикува снимки, на които се вижда, че морската повърхност е покрита с пушек.Явлението, известно като "морски пушек“ (или морска мъгла от изпарение), е впечатляващ природен феномен, който се наблюдава най-често през зимата.Получава се, когато много студен (арктически) въздух премине над значително по-топла водна повърхност. Разликата в температурите обикновено трябва да е поне 10–15 градуса.Малко количество вода се изпарява от повърхността на морето в студения въздух. Тъй като студеният въздух не може да задържи толкова влага, тя веднага кондензира в малки капчици, които изглеждат като "дирещ“ пушек или пара над водата.Най-често се наблюдава в ранните сутрешни часове, когато въздухът е най-студен, а морето все още пази топлината си от предходните месеци.Визия: Изглежда така, сякаш морето "ври“.Обикновено слоят "пушек“ е нисък (до няколко метра над водата), но при силен вятър може да се разнесе и да намали видимостта.В България това явление често се наблюдава по Черноморието при рязко застудяване през декември или януари, когато температурата на морската вода е около 7-10°C, а температурата на въздуха падне под нулата.