Илон Мъск сподели хумористичен пост, съдържащ меме, което показва фиктивен скрийншот на "конфискувания" iPhone на венецуелския лидер Николас Мадуро, "разкриващ“ чатове, които той е провел с различни лидери.Единият от разговорите е с президента на САЩ Доналд Тръмп, по чиято заповед бе изведен от Венецуела и изпратен в САЩ, за да бъде съден за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици.Мемето показва профилни снимки на руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Дзинпин, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, украинския президент Володимир Зеленски, севернокорейския лидер Ким Чен Ун и Тръмп. Идеята изглежда е да се споделят възможните последни съобщения, които Мадуро може да е получил преди американската военна операция на 3 януари.