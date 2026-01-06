Мъск споделя меме за "конфискувания" iPhone на Мадуро
©
Единият от разговорите е с президента на САЩ Доналд Тръмп, по чиято заповед бе изведен от Венецуела и изпратен в САЩ, за да бъде съден за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици.
Мемето показва профилни снимки на руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Дзинпин, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, украинския президент Володимир Зеленски, севернокорейския лидер Ким Чен Ун и Тръмп. Идеята изглежда е да се споделят възможните последни съобщения, които Мадуро може да е получил преди американската военна операция на 3 януари.
Още по темата
/
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Летището в София възстанови нормалната си работа
12:42 / 05.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:44 / 05.01.2026
Лек автомобил изгоря напълно при пожар в Разград
09:55 / 05.01.2026
Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима с...
09:35 / 05.01.2026
Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното...
18:44 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.