Мъж е загинал при пожар в Шуменско
В 04:33 часа на 21 януари е получен сигнал за пожар в частен дом в село Дибич. Към адреса веднага са насочени два противопожарни екипа на РСПБЗН- Шумен. На място огнеборците заварили силно развит пожар в къща.
При разузнаване на място в една от стаите е намерен и евакуирана жена на 72 години. В другата стая, от където е тръгнал пожара е открит 77-годишен мъж в безжизнено състояние. Евакуиран е и е прегледан от екип на ЦСМП. Установено е, че се е задушил в съня си.
Пожарът е загасен с помощта на 5500 л. вода. Пламъците, които били на площ от около 40 кв.м. по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво. Огнеборците установили, че е отворена вратичката ѝ, от която вероятно е паднала жар.
Къщата е спасена от опожаряване. Унищожени са мебели, опушени са около 60 кв.м. стени. Извършва се оглед.
