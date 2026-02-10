Мъж потроши колата на младеж, паркирал пред дома му в Разградско
На място в град Исперих е установено, че е счупено задното ляво стъкло на "Фолксваген Голф“. Нанесените щети са в процес на изясняване. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
В хода на предприетите издирвателни действия е установено, че съпричастен към деянието е 55-годишен мъж от Исперих, пред чийто дом била паркирана колата.
По случая е образувана проверка по чл.216, ал.1 от НК.
