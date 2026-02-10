Сигнал за увреден автомобил е получен около 22.50 часа на 8 февруари от 23-годишния му собственик.На място в град Исперих е установено, че е счупено задното ляво стъкло на "Фолксваген Голф“. Нанесените щети са в процес на изясняване. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.В хода на предприетите издирвателни действия е установено, че съпричастен към деянието е 55-годишен мъж от Исперих, пред чийто дом била паркирана колата.По случая е образувана проверка по чл.216, ал.1 от НК.