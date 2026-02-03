Също през януари в село Горна Митрополия е регистриран случай на измама. Мъж от град Долни Дъбник предложил на местен жител от село Горна Митрополия да му развали 100 евро, като се възползвал от доверието и незнанието му.Потърпевшият дал 4 банкноти с номинал 20 евро за банкнота от 100 евро. По-късно, при опит за закупи цигари от бензиностанция в района, служителите установили, че парите са т.нар "филмови“ банкноти. С просто око било видно, че тя е неистинска - от двете ѝ страни имало надписи, че е копие. В единия ѝ край по ширина е бил изписан надпис на английски език, че банкнотата е определена за филмова продукция. Липсвали каквито и да било защитни елементи на истинските евро банкноти.Реквизитните пари не притежават белезите на автентичните банкноти – те не са отпечатани върху специална хартия, нямат релефен печат, скрити изображения, защитна нишка, нито холограмни елементи.След подаден сигнал в полицията служители от РУ Долни Дъбник са извършил незабавни проверки. От дома на извършителя в град Долни Дъбник са иззети още три "филмови“ банкноти с номинал 100 евро. Четирите реквизита са приобщени като веществени доказателства към образуваното досъдебно производство за измама. Материалите са докладвани в РП – Плевен. По случая е уведомена и ОП – Плевен.Апелираме гражданите да бъдат особено внимателни при работа с евро банкноти. При съмнение за неистинска банкнота хората не бива да я приемат или разпространяват, а незабавно да уведомят органите на реда.