Мъж се опита да плати с фалшива евробанкнота в Димитровград
След като машината я отхвърлила, той помолил служител на магазина за помощ. Проверка със специално устройство показала, че банкнотата е неистинска.
Мъжът предал фалшивата банкнота с протокол на разследващите. Работата по случая продължава.
