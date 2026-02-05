Вчера по обяд в хипермаркет в Димитровград е засечена фалшива банкнота от 20 евро, съобщиха от ОД на МВР - Хасково. 70-годишен мъж е направил опит да плати на каса за самообслужване с банкнотата.След като машината я отхвърлила, той помолил служител на магазина за помощ. Проверка със специално устройство показала, че банкнотата е неистинска.Мъжът предал фалшивата банкнота с протокол на разследващите. Работата по случая продължава.