Мъж загина при опит да защити дъщеря си от насилник
Около 22.45 часа на 26 март е получен сигнал на тел.112, че въпросното лице е проникнало в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният й баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници.
Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на ЦСМП, родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в УМБАЛ-Русе. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в РУ-Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор.
По случая е започнато разследване за престъпление по чл.115, ал.1 от НК.
