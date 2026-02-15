Мъж загина при пожар в Трън
Сигналът за пожара в къща в Трън, в който е починал 51-годишен мъж, е получен около 15:44 на 14 февруари.
Ликвидирани са общо 52 пожара, от които девет в жилищни сгради и четири в транспортни средства. Извършени са и 31 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.
