Мъж с неустановена самоличност е загинал при пожар в Силистренско, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).Сигнал за инцидента е подаден на 15 март в 19:45 ч. в ОЦ на РДПБЗН - Силистра. Пожарът е станал в каравана в гр. Дулово.Пожарът е погасен с 1 пожаерн автомобил на РСПБЗН - Дулово.