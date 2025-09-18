НАП Русе с важно съобщение за гражданите

© Поради планирана профилактика на 18 септември 2025 г. временно ще бъде прекъснато електрозахранването в офиса на НАП в Русе от 13:00 ч. до 16:30 часа.



Клиентите могат да ползват информационния телефон на НАП: 0700 18 700 (на цена съобразно тарифата на съответния оператор) и електронните услуги на приходната агенция чрез Портала за електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП).



Извиняваме се за причиненото неудобство!