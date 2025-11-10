Оранжев код е в сила за областите Силистра, Русе, Габрово, Велико Търново и Стара Загора. Там са очаквани валежи от дъжд с количества 35-65 mm. Това съожбщиха от НИМХ. Температурата в Русе във вторник ще бъде между 10 и 13°.За други 11 области е издаден жълт код, отново заради дъжд, но с количества до 35 mm. Жълт код важи за областите Монтата, Враца, София, Плевен, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград и Добрич.