НСИ започва наблюдение на домакинските бюджети в област Търговище
В него ще вземат участие 144 домакинства от област Търговище, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 48 домакинства. В периода февруари – април 2026 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на 12 месеца на ротационен принцип.
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.
В област Търговище изследването ще се проведе в градовете: Търговище, Попово, Омуртаг и Опака както и в селата: Баячево (община Търговище), Бистра (община Търговище), Българаново (община Омуртаг), Гагово (община Попово), Голямо Соколово (община Търговище), Горско Абланово (община Опака), Илийно (община Омуртаг), Камбурово (община Омуртаг), Славяново (община Попово) и Стеврек (община Антоново).
Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.
"Допълнителна информация за провежданото изследване на територията на област Търговище може да се получи на телефони 0601/6 94 35 или 0601/6 94 32 в Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище", се казва още в съобщението на НСИ.
