На 1 октомври тестват сирените в Русенско

© На 1 октомври /сряда/ от 11.00 часа на територията на област Русе ще се проведе тест на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.



По време на тренировката ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата. Те ще бъдат съпътствани от гласова информация.



Освен в Русенско, тестът на сирените ще се проведе и на територията на градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, София, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол.



Планирано е системата да бъде задействана от работните станции на сиренната система в Националния оперативен център и Оперативните центрове в посочените областни градове по предварително изготвен план, събощиха от Областна администрация - Русе.



Припомняме, че Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.



Областният управител Драгомир Драганов призовава гражданите да запазят спокойствие по време на провеждането на тренировката.