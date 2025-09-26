ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 1 октомври тестват сирените в Русенско
По време на тренировката ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата. Те ще бъдат съпътствани от гласова информация.
Освен в Русенско, тестът на сирените ще се проведе и на територията на градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, София, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол.
Планирано е системата да бъде задействана от работните станции на сиренната система в Националния оперативен център и Оперативните центрове в посочените областни градове по предварително изготвен план, събощиха от Областна администрация - Русе.
Припомняме, че Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.
Областният управител Драгомир Драганов призовава гражданите да запазят спокойствие по време на провеждането на тренировката.
