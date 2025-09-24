Новини
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
Автор: Екип Ruse24.bg 16:19Коментари (0)100
©
На 15 октомври изтича срока за подаване на заявления декларации за еднократна помощ от 300 лева за всички ученици от първи до четвърти клас и за осмокласници. Това съобщиха от РДСП – Разград.

Всички семейства, чиито деца са записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и учениците записани в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2024/2025 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация по образец в Дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес, по един от следните начини:

• Лично на гишето в приемната на ДСП;

• Чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

• Чрез служебните електронни адреси на Дирекции "Социално подпомагане“ в областта: dsp-razgrad@asp.government.bg; dsp-isperih@asp.governmrnt.bg; dsp-kubrat@asp.government.bg; dsp-samuil@asp.government.bg;

• По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в Дирекция "Социално подпомагане“, или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) - в началото на втория учебен срок (месец март), но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане ако в рамките на един месец от учебната година ученикът е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини, или в случай, че детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок (освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние), или ако детето не постъпи в училище.

До настоящия момент в област Разград са подадени 2 527 броя заявления-декларации за еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас, съответно:

в Община Разград - 1123 бр.

в Община Исперих – 514 бр.

в Община Кубрат – 306 бр.

в Община Завет – 183 бр.

в община Лозница – 173 бр.

в Община Цар Калоян – 100 бр.

в Община Самуил – 128 бр.

Подадените заявления за еднократна помощ за осмокласници са 605 бр. :

в Община Разград – 292 бр.

в Община Исперих – 105 бр.

в Община Кубрат – 54 бр.

в Община Завет – 35 бр.

в Община Лозница – 50 бр.

в Община Цар Калоян – 28 бр.

в Община Самуил - 41 бр.

За миналата учебна година еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас са получили 2776 семейства, а за ученици в осми клас – 773 семейства.






