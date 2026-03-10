Над 1000 проверки в горите на Централна Северна България през февруари
© МОСВ
Данните за месец февруари затвърждават тенденцията за намаляващ брой на нарушенията в горите, стопанисвани от предприятието. В отчетния период, служителите на предприятието са съставили 18 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с неспазване на разпоредбите на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 13 са издадените констативни протоколи за нарушения – 9 с неизвестен извършител и 4 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през втория месец на годината е в размер на 18 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират незаконно добити дърва за огрев, 1 МПС, 3 каруци и 2 моторни триони.
Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово ще продължат да се извършват, с цел превенция и недопускане на нарушения.
Още от категорията
/
След обновяване: Сградата на биосферен парк "Сребърна" със сертификат за енергийна ефективност
13:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Катастрофа в Разградско предизвика нападение над един от шофьорит...
19:57 / 09.03.2026
Две деца са загинали при катастрофата в Луковитско, едното от Рус...
13:46 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.