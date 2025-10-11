ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Акцията се проведе в рамките на проект "Aquatic Plastic“, който се реализира по програма INTERREG Danube Region. Координатор за България е Института по океанология при Българската академия на науките. Изпълнител на дейността е Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“. В почистването на реката се включиха още представители на неправителствени организации, туристическия бизнес и местната общност. Те се пуснаха по и срещу течението с лодки и организираха изнасянето на отпадъка към брега, откъдето той беше извозен. Сред изхвърленото преобладаваща част – над 80% се падаше на пластмасовите бутилки. Имаше обаче и битови отпадъци.
"Почистването на реката не е еднократен акт, а знак на отговорност. Днес държавни институции, неправителствени организации и отделни граждани показахме, че доброто сътрудничество не е просто дума, а действие“, коментира Драганов. Той благодари на инж. Гройчев за доброто сътрудничество и изрази увереност, че то ще продължи и в бъдеще. От своя страна директорът на природния парк бе категоричен, че той и екипът му са на разположение и винаги ще подкрепят всяка подобна инициатива в полза на хората и опазването на природата.
Драганов коментира, че през следващите седмици предстои и премахване на падналите дървета в реката отново в този участък.
Проектът, в рамките, на който се осъществи инициативата, се фокусира върху: създаването и тестването на ефективни методи и решения за откриване на замърсявания с микропластмаса в речни системи; тестване на методи за дистанционно наблюдение и количествено определяне на натрупвания на речни отпадъци за подпомагане на ранното откриване на наводнения с пластмаса и екологични катастрофи; организиране на различни типове пилотни действия за почистване на високорискови и горещи точки на замърсявания, както и ангажиране на повече заинтересованите страни в събирането на данни, тестване на методология и пилотни действия за почистване.
