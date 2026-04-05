Утре около обяд се очаква в Русе да пристигнат 177 000 бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори, заяви областният управител Орлин Пенков.

От областната администрация информират, че бюлетините ще бъдат доставени при засилени мерки за сигурност и посрещнати на място от него и представители на ръководството на Районната избирателна комисия /РИК/. Веднага след разтоварването бюлетините ще бъдат съхранявани в Областна администрация, като тяхната сигурност ще бъде обезпечена с постоянна полицейска охрана.

Вече е създадена организация те да бъдат предоставени на общините от региона във възможно най-кратки срокове. Ролките за машинния вот ще бъдат доставени от оправомощени лица директно от печатницата на БНБ, като конкретната дата предстои да бъде уточнена.

Става ясно, че всички материали ще бъдат разпределени по секциите на 18 април от съответните Общински администрации. Председателите на комисиите следва сутринта в деня за размисъл да получат първо книжата. Най-много бюлетини са предвидени за най-голямата община – Русе – 122 000.