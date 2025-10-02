ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 170 деца ще се учат на дигитално рисуване в Русе
Програмата включва изучаване на перспективата, композиция, анатомия, дизайн на герои, създаване на фонове и дигитални техники. Децата ще работят по съвместни проекти – детска книжка и историческа настолна игра с елементи на 3D моделиране.
Партньорството с галерията ще вдъхновява участниците чрез срещи с художници, разглеждане на актуални изложби и черпене на идеи от богатата експозиция. Предстоят и участия в състезания по рисуване и дигитално рисуване, както и специални изненади за малките творци.
