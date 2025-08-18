Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Над 18 000 автомобила са преминали през Дунав мост в почивните дни
Автор: ИА Фокус 17:01Коментари (0)43
©
Над 18 000 МПС са преминали през Дунав мост за почивните дни 16-17.08.2025г. сочи направената справка от Агенция "Митници“.

За периода от 07.00ч. на 16.08.2025г. до 07.00ч. на 17.08.2025г. броят на пътните превозни средства преминали ГКПП Дунав мост при Русе – Гюргево на изхода от страната в посока Румъния е почти 9 000, като най-голям дял са леките автомобили с над 7 800, съобщи ОА-Русе. За периода от 07.00ч. на 17.08.2025г. до 07.00ч. на 18.08.2025г. МПС са надхвърлили 9 000.

По предложение на областния управител Драгомир Драганов, на проведена работна среща през отминалата седмица, бяха набелязани и предприети поредица от мерки за облекчаване преминаването през Дунав мост и интензивния трафик във връзка с празника Успение на Света Богородица, който е официален празник в Румъния.

Благодарение на организацията и съвместната работа на Регионална дирекция "Гранична полиция“, ОД на МВР – Русе и Агенция "Митници“, както и на осигурените допълнителни дежурни екипи от тях, не се допусна блокиране на основните пътни артерии в град Русе и областта.

Напомняме, че от страна на Гранична полиция трафикът продължава да се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства, като с приоритет се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
11:23 / 16.08.2025
Актуални теми
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Лято 2025
Либерализация на цената на тока
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: