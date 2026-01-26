Финалният кръг на XV национално състезание по немски език, организирано от издателство "Клет България", се проведе в Ловеч и събра участници от цялата страна. Тази година надпреварата отбеляза рекорден интерес – повече от 400 ученици от над 100 училища демонстрираха отлична подготовка и високо ниво на езиковите си умения.Домакин за поредна година беше ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – най-старата гимназия в града и утвърден символ на високи академични постижения. Състезанието е сред първите национални формати по немски език в България и дава възможност на участниците да практикуват, да надграждат знанията си и да се развиват в мотивираща състезателна среда."Рекордният интерес тази година показва, че немският език продължава да вдъхновява и да отваря възможности за младите хора. Благодарим на учениците и учителите за отдадеността и високото ниво на подготовка, както и на домакините от ПЕГ "Екзарх Йосиф I" за отличната организация и гостоприемство", сподели Владимир Колев, управител на "Клет България".Състезанието по немски език се провежда в два етапа – вътрешноучилищен кръг и национален финал. Тази година в училищния етап участваха над 3300 ученици от цялата страна, а до финала продължиха класираните участници според регламента на състезанието.Форматът следва международните стандарти за езиково оценяване и включва нива от A1 до C1 според общата европейска езикова рамка. Задачите дават възможност за практическо приложение на наученото и насърчават самостоятелната работа в ясно определени времеви рамки. Освен проверка на знанията, инициативата насърчава интереса към немския език и мотивира учениците да участват активно в състезателни формати, като натрупват опит, увереност и рутина в явяването на подобни надпревари.На финала на XV национално състезание по немски език присъстваха кметът на Община Ловеч г-н Страцимир Петков и г-жа Биляна Тихова – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО – Ловеч. Домакините от ПЕГ "Екзарх Йосиф I" приветстваха участниците с празнична програма и музикален поздрав, подготвен от учениците на гимназията.На 9 май предстои награждаването на победителите и техните преподаватели по немски език по време на специалното събитие KLETT TAG в София.