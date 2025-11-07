Над половин час е продължило преследването на автомобила с мигранти, който катастрофира снощи в Бургас Първоначално служителите от ГПУ - Царево опитали да спрат колата около 21:20 ч. край Приморско. Подаден е звуков и светлинен сигнал, но водачът – румънски гражданин, отказал да се подчини на органите на реда. Последвали още няколко опита за спирането му от полицейски наряди. Това каза на брифинг директорът на РДГП - Бургас старши комисар Лъчезар Момчев, предаде репортер наНа КПП "Пода“ автомобилът с мигрантите се движел изключително рисково - избутал друга кола, в която се движело семейство и застрашил и полицейските автомобили. Полицейските служители са оказали първа помощ на оцелелите преди пристигане на линейките.Край ул. "Транспортна“ в Бургас полицаите използвали така наречената лента за принудително спиране. Правейки опит да я избегне, заради високата скорост и мократа пътна настилка, шофьорът катастрофирал.Полицейските служители оказали първа помощ на оцелелите преди пристигането на линейките. "Спазена е методиката за взаимодействие между ОДМВР и Гранична полиция. Протоколът и действията са съгласувани. Не е допуснато влизане на автомобила в градската част и пътните артерии на Бургас. Запазен е преди всичко животът и здравето на колегите и на гражданите. Благодарение на адекватната реакция са спасени няколко човешки живота“, добави зам.-директорът на ОДМВР Бургас комисар Ради Пенев.