Над половин час е преследван автомобилът с мигранти, катастрофирал в Бургас
На КПП "Пода“ автомобилът с мигрантите се движел изключително рисково - избутал друга кола, в която се движело семейство и застрашил и полицейските автомобили. Полицейските служители са оказали първа помощ на оцелелите преди пристигане на линейките.
Край ул. "Транспортна“ в Бургас полицаите използвали така наречената лента за принудително спиране. Правейки опит да я избегне, заради високата скорост и мократа пътна настилка, шофьорът катастрофирал.
Полицейските служители оказали първа помощ на оцелелите преди пристигането на линейките. "Спазена е методиката за взаимодействие между ОДМВР и Гранична полиция. Протоколът и действията са съгласувани. Не е допуснато влизане на автомобила в градската част и пътните артерии на Бургас. Запазен е преди всичко животът и здравето на колегите и на гражданите. Благодарение на адекватната реакция са спасени няколко човешки живота“, добави зам.-директорът на ОДМВР Бургас комисар Ради Пенев.
