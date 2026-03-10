На 9 март дежурните екипи на РДПБЗН – Русе са реагирали на 4 сигнала за пожари, съобщи полицията в Русе.Около 07:38 часа е получен сигнал за запалени отпадъци в сметоизвозващ камион на ул. "Ракитово“ в гр. Русе. По първоначални данни отпадъците са били натоварени в камиона след като преди това са горели в метален контейнер. След като водачът е установил, че в бункера на превозното средство има горящи отпадъци, той ги е изсипал на пътното платно. На място е изпратен екип на Първа РСПБЗН, който е обезопасил и ликвидирал произшествието. Причината за инцидента се посочва като - небрежност при боравене с открит огън.Подобен сигнал е подаден същия ден около 10:13 часа и за сметоизвозващ камион на бул. "Неофит Бозвели“ в Русе. Отново се е наложило отпадъците, които са тлеели след предходно горене в контейнер, да бъдат изсипани на пътното платно. Екип на пожарната е реагирал и е овладял ситуацията. Причината и в този случай е посочена като - небрежност при боравене с открит огън.По-късно през деня, около 13:30 часа, е получен сигнал за пожар в землището на село Ряхово. При пристигане на място е установено, че горят сухи треви и купчини клони. Пожарът е потушен от екип на районната служба в Сливо поле. И тук като вероятна причина се сочи небрежност при боравене с открит огън.В 18:25 часа е подаден сигнал за запален лек автомобил на ул. "Митрополит Григорий“ в Русе. При пристигане на място екип на Втора РСПБЗН е установил, че става дума за лек автомобил "Ауди 80“. Огънят вече е бил потушен от водача с помощта на прахов пожарогасител. Пожарникарите са обезопасили превозното средство и са го изместили на тротоара, за да не създава опасност за движението. Вероятната причина за инцидента също е небрежност при боравене с открит огън.