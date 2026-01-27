Сподели close
Причината за тежката катастрофа на главния път Е-79 край Видин е неправилно изпреварване, съобщиха от ОД на МВР - Видин.

Припомняме, че инцидентът отне живота на турски водач на камион. Сигнал за катастрофата е получен вчера в 12:18 часа, преди отклонението за бензиностанция "Круиз" 

По първоначални данни в произшествието са участвали три товарни автомобила и една лека кола. 43-годишен водач на турски влекач "Волво" с полуремарке предприел изпреварване на друга турска товарна композиция – влекач "Ивеко" с полуремарке – при непрекъсната осева линия и знак за забрана на изпреварването.

При маневрата шофьорът навлязъл в насрещната лента и последователно се блъснал в два насрещно движещи се български камиона със софийска регистрация – "Даф" и "Волво", и техните прикачени полуремаркета.

46-годишен български водач от село Брезен е настанен за наблюдение във видинската болница с повърхностни наранявания, без опасност за живота. Тестовете на двамата български шофьори не са отчели наличие на алкохол или наркотици.

Разследването по случая продължава, а в ОДМВР-Видин е образувано досъдебно производство.