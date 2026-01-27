Неправилно изпреварване е причината за тежката катастрофа край Видин, при която загина човек
Припомняме, че инцидентът отне живота на турски водач на камион. Сигнал за катастрофата е получен вчера в 12:18 часа, преди отклонението за бензиностанция "Круиз"
По първоначални данни в произшествието са участвали три товарни автомобила и една лека кола. 43-годишен водач на турски влекач "Волво" с полуремарке предприел изпреварване на друга турска товарна композиция – влекач "Ивеко" с полуремарке – при непрекъсната осева линия и знак за забрана на изпреварването.
При маневрата шофьорът навлязъл в насрещната лента и последователно се блъснал в два насрещно движещи се български камиона със софийска регистрация – "Даф" и "Волво", и техните прикачени полуремаркета.
46-годишен български водач от село Брезен е настанен за наблюдение във видинската болница с повърхностни наранявания, без опасност за живота. Тестовете на двамата български шофьори не са отчели наличие на алкохол или наркотици.
Разследването по случая продължава, а в ОДМВР-Видин е образувано досъдебно производство.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Видинска болница трябва да плати 1.2 млн. лв. за смърт на родилка...
16:33 / 26.01.2026
Тежка катастрофа край Видин: Загина шофьор на камион, а друг е хо...
13:40 / 26.01.2026
Двама побойници извадили очната протеза на мъж пред дискотека в Р...
12:31 / 26.01.2026
Задържаха 42-годишен мъж за умишлен палеж на апартамент в Хасково...
12:22 / 26.01.2026
НСИ започва наблюдение на домакинските бюджети в област Търговище...
10:40 / 26.01.2026
Две деца загинаха при пожар във Врачанско
09:48 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.