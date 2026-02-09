Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си
© ОДМВР - Разград
Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9 февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал в стълб по улица "Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух.
Тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие. Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост. На бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.
Още от категорията
/
Окръжен съд - Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна...
11:43 / 08.02.2026
Решават проблема със зачестилите прекъсвания на водоподаването в ...
19:17 / 07.02.2026
Депутат със запитване към енергийния министър относно проблема с ...
12:29 / 07.02.2026
Опасност на пътя Русе - Велико Търново - тунели в лошо състояние ...
09:52 / 07.02.2026
Шофьор блъсна 81-годишна пешеходка в Кърджали
14:10 / 06.02.2026
Близо 200 000 къса цигари в товарен автомобил откриха митническит...
11:48 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.