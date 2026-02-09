Непълнолетен се заби в електрически стълб с автомобила на баща си, съобщиха от ОД на МВР - Разград.Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 03.10 часа на 9 февруари. 17-годишен младеж взел колата на 44-годишния си родител и се блъснал в стълб по улица "Дончо Сумпаров“ в Разград. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда тествали с дрегер неправоспособния водач. Уредът отчел 0,97 промила алкохол в издишания въздух.Тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта по Закона за движение по пътищата – за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие. Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че тийнейджърът вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост. На бащата е наложен ПАМ, акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.