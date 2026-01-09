Непълнолетен и неправоспособен водач е установен да управлява автомобил след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР - Силистра.Вчера около 15:45 часа в село Бистра 16-годишен младеж е спрян за полицейска проверка, докато управлявал лек автомобил без регистрационни табели.Дрегерът е отчел 1,60 промила алкохол в издишания въздух. Младежът е отказал да даде кръвна проба и е задържан за 24 часа в полицейското управление.По случая е образувано досъдебно производство.