Непълнолетен водач е хванат пиян зад волана в село Бистра
Вчера около 15:45 часа в село Бистра 16-годишен младеж е спрян за полицейска проверка, докато управлявал лек автомобил без регистрационни табели.
Дрегерът е отчел 1,60 промила алкохол в издишания въздух. Младежът е отказал да даде кръвна проба и е задържан за 24 часа в полицейското управление.
По случая е образувано досъдебно производство.
