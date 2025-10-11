Непълнолетният обвиняем за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е с по-лека мярка за неотклонение?

© Окръжна прокуратура – Велико Търново промени мярката за неотклонение на непълнолетния Станислав А, обвиняем за нанасяне на тежа телесна повреда и хулиганство в инцидента, в който пострада директорът на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров.



По искане на защитата първоначалната мярка "надзор на инспектора при Детска педагогическа стая“ вече е изменена в най-леката за непълнолетен – "надзор на родителите“, съобщава Русе Медиа.



Постановлението подлежи на обжалване пред Апелативна прокуратура-Велико Търново.



Разследването по досъдебното производстно бе прехвърлено към Окръжна прокуратура-Велико Търново по искане на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Русе, за да няма съмнения в пристрастност.