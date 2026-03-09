Нерегламентирано третиране на отпадъци от текстил, Екоинспекцията в Русе състави акт
На място е установено, че се извършва сортиране на отпадъци от дрехи, в количество, което не е съгласувано и разрешено от РИОСВ – Русе. Отпадъците са въведени на територията на България от страни от ЕС. Представени са документи, придружаващи отпадъците – товарителница, фактури и др, което доказателство, че се касае за трансграничен превоз на отпадъци.
Отпадъците, констатирани по този случай имат връзка със сигналите от края на миналата и началото на настоящата година за разпилени дрехи на общински терени в селата Голямо Враново и Малко Враново, община Сливо поле, област Русе. След намесата на екоинспекцията, със съдействие на органите на реда, дрехите са прибрани в частен имот и замърсените терени са почистени. При проверката са представени фактури за покупка на дрехи втора употреба от санкционираното дружество в Разград, в количества, които са по-големи от тези, предназначени за лична употреба. На физическото лице са дадени предписания да предаде дрехите, негодни за повторна употреба на лица, притежаващи разрешителен документ.
На територията на РИОСВ – Русе има три дружества, извършващи дейности на територията на община Разград, свързани с отпадъци от текстил. Те притежават регистрационни документи за сортиране и балиране на дрехи. От страна на РИОСВ –Русе се контролират процесите по третиране, както и количествата им. По отношение на дезинфекцията правомощията за контрол са на Регионалната здравна инспекция.
