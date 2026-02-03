Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес е обявен неучебен ден в община Плевен. Решението беше взето заради очакваните ниски температури и усложнената зимна обстановка в региона.

Основният мотив за мярката е гарантирането на безопасността на учениците и училищния персонал, посочват от общината. 

За издадената заповед на кмета д-р Валентин Христов е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, кметът има право да обявява до три неучебни дни в рамките на учебната година.

Припомняме, че днес в почти цялата страна е обявен жълт код за опасно студено време.