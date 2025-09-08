ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Незабравим финален гурме тур на "Банско Байк Фести" през най-високата ЖП гара на Балканите
Оригиналната идея за "гурме“ тура беше още по-интересна с атрактивния начин, по който участниците стигнаха до най-високата железопътна гара на Балканите – Аврамово (1267 м н.в.) . Благодарение на сътрудничеството на Община Банско, организаторите на фестивала с БДЖ и екипа на Родопската теснолинейка, колоездачите и техните велосипеди бяха извозени до гара Аврамово с влак , а там бяха посрещнати като най-скъпи гости от местните хора, кмета на селото Ахмед Утсьов и символичния домакин на тура – кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов.
Кметът на Якоруда получи топла благодарност от участниците в тура за безусловната подкрепа и спортсменско отношение, съобщи общината.
Велотурът от Аврамово бе поведен от двама от организаторите на фестивала – Анди Балевски и Костадин Русков, а в групата се включиха и кметът на община Банско Стойчо Баненски и заместникът му Георги Доневичин. Групата потегли към с. Орцево за първата "гурме“ спирка , а след това през селата Черешово, Палатик и Елешница финишира успешно и с прекрасно настроение в Банско за награждаване и гурме-празник .
Както и в първите два дни на фестивала, органите на МВР създадоха безупречна организация на движението, сигурност и безопасност за участниците и зрителите по трасето .
Още преди да бъде обявено официалното закриване на първия Банско Байк Фест, участниците в изключително успешния и незабравим тридневен спортен празник заявиха участието си за догодина , а организаторите обещаха да започнат веднага подготовката на BANSKO BIKE FEST 2026!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: