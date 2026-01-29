Нов общински съветник в Русе положи клетва
Със свое решение от 26 януари т.г. Общинската избирателна комисия в Русе официално обяви Христо Лютаков за избран общински съветник. Той е следващият кандидат в листата на коалицията от изборите за местна власт. Решението на ОИК не подлежи на оспорване, а копия от него бяха изпратени на председателя на Общински съвет – Русе и на Централната избирателна комисия.
Пълномощията на арх. Калоян Тончев като общински съветник са прекратени на основание чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
