Нов общински съветник положи клетва в началото на днешното 29-то заседание на Общински съвет – Русе. Това е Христо Лютаков, който заема мястото на подалия оставка арх. Калоян Тончев от КП “Продължаваме Промяната-Демократична България“.Със свое решение от 26 януари т.г. Общинската избирателна комисия в Русе официално обяви Христо Лютаков за избран общински съветник. Той е следващият кандидат в листата на коалицията от изборите за местна власт. Решението на ОИК не подлежи на оспорване, а копия от него бяха изпратени на председателя на Общински съвет – Русе и на Централната избирателна комисия.Пълномощията на арх. Калоян Тончев като общински съветник са прекратени на основание чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.