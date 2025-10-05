Нов протест в Плевен срещу безводието

© Булфото Плевенчани се събраха отново на протест срещу проблемите с водоснабдяването на града и региона, обявен от организаторите като последен. Той е под наслов "Срещу умишлените бездействия на институциите", предаде агенция "Булфото".



Припомняме, че по-рано тази седмица в региона беше облекчен водният режим. С два часа повече ще се подава вода за питейно- битови нужди към гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен. Водоснабдяването на посочените населени места ще бъде възстановявано от 18,00 часа до 22,00 часа и от до 6,00 часа до 10,00 часа всеки ден, съобщиха от ВиК-Плевен.